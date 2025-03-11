انهيار أسهم التكنولوجيا الأمريكية.. "ناسداك 100" يخسر 1.1 تريليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

سجلت أسهم التكنولوجيا أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2022 وذلك خلال إغلاقات جلسة أمس الاثنين ،حيث تخلى المستثمرون عن قادة السوق منذ فترة طويلة وسط مخاوف متزايدة من أن الاقتصاد يتجه نحو الركود؛ وفقًا لـ " CNBC ".

وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.8% حيث أدت عمليات البيع إلى محو أكثر من تريليون دولار من القيمة.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر بلومبرج ماجنيفيسنت 7 - وهو مقياس متساوي الأوزان لأسهم التكنولوجيا الأمريكية الأكبر -بنسبة 5.4% ليعيد هبوطه من مستوى قياسي في ديسمبر إلى أكثر من 20%.

وأضاف التقرير، انخفضت شركة تسلا بنسبة 15%، مما أدى إلى توسيع خسارتها هذا العام إلى 45%. بينما خسرت شركة إنفيديا %5.1 وخسرت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية في شهرين.

ويأتي حطام التكنولوجيا بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت مسؤولين في إدارة ترامب والرئيس دونالد ترامب نفسه يشيرون إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشك التباطؤ.