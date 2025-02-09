مساهم إستراتيجي.. "أصول للوساطة" توافق على عرض شركة أماس الإماراتية

كتبت- أمنية عاصم:

وافق مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، بالإجماع على العرض المقدم من شركة أماس للاستثمار الإماراتية، حول رغبتها المساهمة في الشركة كمساهم استراتيجي.

جاء ذلك وفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد، وكانت أصول للوساطة في الأوراق المالية ، قالت إنها تلقت خطاباً من شركة أماس للاستثمار الإماراتية، بشأن رغبتها المساهمة في الشركة كمساهم استراتيجي.

ويتضمن العرض الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة على أن تكون نسبة مساهمتها بقيمة 100 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم إرفاق إفادة مصرفية رسمية مع الطلب بتمام تحويل كامل المبلغ بحسابات الشركة لوضعه تحت تصرفها لهذا الغرض دون غيره لحين العرض والحصول على موافقة الرقابة المالية.