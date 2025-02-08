إعلان

وزيرة التخطيط: التشغيل بالقطاع الخاص هو الأساس.. اجتماع المجلس القومي للأجور غدا

02:15 م السبت 08 فبراير 2025

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وزيرة التخطيط: التشغيل بالقطاع الخاص هو الأساس.. اجتماع المجلس القومي للأجور غدا

كتبت- منال المصري:
كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة فمن المقرر أن يجتمع المجلس القومي للأجور غدً الأحد لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي يعقد تحت عنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع".

وأضافت أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك.

وأوضحت أن هناك توافق تام بين الجميع على أهمية الاستثمار والصناعة والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أهمية التمويل، لذلك يجب تعظيم الانفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء لخدمة القطاع الخاص.

وأضافت أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضا، مؤكدة أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفي ظل التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها خصوصية وأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

رانيا المشاط وزيرة التخطيط القطاع الخاص المجلس القومي للأجور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تصل إلى 3000 جنيه.. أسعار ومكونات"كرتونة رمضان" في 4 جمعيات خيرية شهيرة

إعلان

إعلان