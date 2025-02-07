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الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران مناقضة لمعايير القانون الدولي

11:09 ص الجمعة 07 فبراير 2025

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

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طهران- (د ب أ)

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران، مؤكدا أنها مناقضة لمعايير القانون الدولي.

واعتبر بقائي إجراء الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على مجموعة من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية بزعم دورها في بيع النفط الخام الإيراني غير مبرر على الإطلاق، وأكد أنه يخالف القواعد والمعايير الدولية، وفقا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية.

وقال إن "قرار الادارة الأمريكية بالضغط على الشعب الإيراني من خلال منع التجارة المشروعة مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت أمس الخميس، فرض عقوبات على شبكة تضم أكثر من اثني عشر شخصا وشركة من المتهمين بتسهيل شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.

يشار إلى أن ترامب إعلن خلال ولايته الأولى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعاد فرض العقوبات على طهران في إطار وما وصفها بالضغوط القصوى.

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وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران
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