سعر الذهب يعاود الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وسجل سعر جرام الذهب مستوى قياسي خلال تعاملات أمس ليتجاوز جرام عيار 21 نحو 4 آلاف جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بفعل ارتفاع سعره عالميا، والتوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم أمريكا والصين.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2666 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3428 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4571 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 142158 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 228550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 2856 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.