المصريون أنفقوا 7.6 مليار جنيه لشراء سلع استهلاكية خلال نوفمبر 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أنفق المصريون خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 7.6 مليار دولار عبر حصولهم على قروض من شركات التمويل الاستهلاكي لشراء سلع استهلاكية مثل (السيارات وأجهزة كهربائية وإلكترونية وخلافه).

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر نوفمبر 2024 أن إجمالي التمويل الاستهلاكي بلغ 7.6 مليار جنيه.

ويقصد بـ التمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على الأ يقل عن ستة أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

وأوضح التقرير، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 85.4 مليار جنيه .

وفي بيان سابق للهيئة، قالت إن حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات ارتفع إلى 47.45 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 37.94 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2023 بنسبة نمو 25.1%.

ووقتها أظهر بيان الهيئة تقسيمة القروض كالأتي :

وفقًا لنوع السلع احتل شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المركز الأول بنسبة 28.74% يليها شراء سيارات ومركبات بنسبة 27.87% ثم شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 10.83%.

وجاء في المركز الرابع شراء المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.85% ثم يليه شراء الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.40%

ويأتي تشطيبات المنازل في المركز السادس بنسبة 4.19% ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 3.13%، وتمثل نسبة 14% للسلع أخرى غير مذكورة.