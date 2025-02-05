قناة السويس تسعى لتعزيز التعاون البحري العربي وإنشاء مركز لتحقيق الحوادث

كتب- أحمد والي:

ناقش الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مقترحا لإنشاء مركز إقليمي لتحقيقات الحوادث البحرية، بالتعاون بين هيئة قناة السويس وأمانة اتحاد الموانئ العربية، حيث ستتولى أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة مهام التحقيق ورفع النتائج للاتحاد.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، فإن وذلك جاء خلال كلمته في الاجتماع الرابع والستين لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية والجمعية العمومية الثانية والثلاثين، الذي عُقد في الدوحة، بحضور عدد من المسؤولين العرب في قطاع النقل البحري.

وأكد ربيع، حرص الهيئة على تعزيز الشراكة والتعاون مع الموانئ العربية، خصوصًا في مجالات التدريب وتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية.

وأوضح ربيع أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة لتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات البحرية وتوطين الصناعات البحرية، مشيرًا إلى خطط الانفتاح على الأسواق الدولية والعربية لتسويق الوحدات البحرية المعاونة.

كما استعرض تطورات البنية التحتية لقناة السويس، خاصة بعد الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، الذي يعزز من تنافسية القناة عالميًا.

وتطرق ربيع إلى تأثير الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر على حركة الملاحة بالقناة والتجارة العالمية، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية نحو استعادة الاستقرار في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.