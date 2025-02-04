قفز 60 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 30 جمبها بمنتصف التعاملات، قبل أن يواصل تحقيق المكاسب بالتعاملات المسائية، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 60 جنيها حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2646 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3402 جنيهٌا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3970 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4537 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 31760 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45370 جنيهٌا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 141100 جنيهٌا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 226850 جنيهٌا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.87% إلى نحو 2839 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.