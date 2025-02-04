"برتمودا وشبح".. انخفاض أسعار بلح رمضان بنسبة 50% هذا العام

"مشمش وقراصيا وزبيب".. 10% زيادة في أسعار ياميش رمضان هذا العام (صور)

كتبت وتصوير- أمنية عاصم:

"الشامية، وبرتمودا، والشبح" ذلك ما تسمعه عند وصولك إلى سوق الغلال بالساحل، حيث تجد هذه الأصوات تعلو من أفواه الباعة لجذب زبائنهم لشراء أنواع البلح الفاخر، وسط حركة بيع تتسم بالهدوء.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يقبل المواطنين على شراء البلح، ويعد سوق الغلال بالساحل بمنطقة روض الفرج من أشهر الأسواق المصرية لبيع البلح، حيث يأتي الزوار له من مختلف أنحاء المحافظات.

وانخفضت أسعار البلح الجاف هذا العام بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالموسم الماضي، بحسب تجار في سوق الغلال بالساحل، تحدثوا لمصراوي.

ويقول أحمد الفنجري، أحد تجار البلح بسوق الغلال بالساحل، إن أسعار البلح الجاف انخفضت بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي.

وأرجع الفنجري، هذا الانخفاض لسببين، لأول المخزون الفائض لدى المزارعين خلال العام الماضي بجانب زيادة طرح النخيل هذا العام، وهو ما أدى لارتفاع المحصول خلال العام الجاري.

وفسر كلامه قائلًا : "يعنى مثلًا النخلة اللى طرحت محصول 20 كيلو الموسم الماضي، السنه دي طرحت 30 كيلو بلح".

وأضاف الفنجري، أن تلك الزيادة في المعروض دفعت الأسعار للهبوط حيث انخفض سعر للبلح يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، مقابل بين 25 جنيهًا و30 جنيهًا، بالعام الماضي.

وتابع الفنجري، أن جميع المعروض في سوق الغلال يعد بلح محلي وغير مستورد.

وأوضح الفنجري، أن البلح السعودي غير متوفر لأنه بلح مستورد، لذلك الراغبين في شرائه يتوجهوا نحو سلاسل التجارية الكبرى.

وأشار الفنجري، إلى أن إقبال الأفراد على السوق يعد مقبولًا مقارنة بالموسم الماضي؛ نظرًا لارتفاع أسعار البلح حينها.

وقال سمير أحمد، أحد بائعي البلح بسوق الغلال بالساحل، إن شهري رجب وشعبان يعدوا موسم البلح في السوق حيث أن طوال العام يعتمد تجار السوق على بيع الغلال والعدس والفول والعطارة.

وأضاف إلى أن البلح في السوق ينقسم لـ 3 أنواع هم، البلح الشعبي الذي يتراوح سعره من 9 جنيهات لـ 13 جنيهًا ، وبلح وسط الذي يتراوح سعره من 16 جنيهًا لـ 25 جنيهًا، فيما يعرف النوع الثالث ببلح "فواخر" الذي يتراوح سعره بين 25 جنيهًا لـ 80 جنيهًا على حسب الجودة.

واتفق معه عبد الرحمن أمام، أحد بائعى البلح بسوق الغلال بالساحل، حول أسعار البلح الشعبي قائلًا : "أن أسعار البلح الشعبي تبدأ من سعر 10 جنيهات لـ 15 جنيهًا، ويصل حتى 30 جنيها للنوع الفاخر.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن سوق الغلال بالساحل لا يعتمد على الأفراد فقط فيوجد مصانع متوسطة وصغيرة تأتي لشراء كميات من البلح – الذي يعد مخزونًا لها طوال العام – لإنتاج العجوة التي تدخل في العملية التصنيعية للمصنع.

ويرى عبد الرحمن، أن هناك انخفاض في إقبال الأفراد من فئة "فاعلين الخير" الذي كان يكتظ بهم سوق الغلال خلال الأعوام الماضية.

وأضاف عبد الرحمن، "كانوا يأتوا لطلب سطر أو سطرين "، مفسرًا الأمر أن السطر يتراوح بين 300 كليو لـ 500 كيلو حسب نوع البلح، ليصل متوسط قيمة السطر لـ 10 ألاف جنيه.

وقال أيمن رجب، أحد أصحاب محلات البلح بسوق الغلال بالساحل، أن أصحاب المحلات يطلقون على البلح الفاخر مسميات – تختلف باختلاف جودة البلح – مثل " الشامية، وبرتمودا، وسكوتي عجوز، الشبح، والقنديلا ".

اقرأ المزيد:

هل تعود ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.. وما تأثيرها؟ خبراء يوضحون

توقعات التضخم في مصر خلال 2025.. واقتصاديون يحددون "عاملي التحسن"

مؤشر أذون الخزانة.. ماذا نعرف عن الوافد المرتقب بالبورصة وما تأثيره؟