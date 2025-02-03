إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين

03:12 م الإثنين 03 فبراير 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.55% إلى مستوى 29754 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.57 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 86.06 مليون جنيه. بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 36.46 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 49.60 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض إلى مستوى 29917 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية EGX30 مؤشرات البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل