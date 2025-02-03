هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.55% إلى مستوى 29754 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.57 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 86.06 مليون جنيه. بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 36.46 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 49.60 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض إلى مستوى 29917 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.