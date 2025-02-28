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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن وانخفاض البيض والذهب

02:22 م الجمعة 28 فبراير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد، والأسمنت، والدواجن، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار البيض، والعدس، والفول، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع السبيط.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

انخفاض العدس والفول وارتفاع اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بمنتصف تعاملات الجمعة

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خريطة الأسعار اليوم أسعار الحديد الدواجن
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