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كونتكت المالية القابضة تربح لـ 729.9 مليون جنيه في 2024

12:27 م الأربعاء 26 فبراير 2025

شركة كونتكت المالية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن ارتفاع أرباحها بشكل طفيف خلال 2024 إلى 729.95 مليون جنيه مقارنة بـ 728.06 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023، وفق للقوائم المالية المجمعة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، فإن صافي إيرادات الشركة التمويلية والتشغيلية بلغ خلال العام الماضي نحو 1.97 مليار جنيه، مقابل 1.74 مليار جنيه خلال 2023.


وأضاف البيان، أن صافي الأقساط خلال العام الماضي بلغ 1.35 مليار جنيه ، مقارنة بـ 914.91 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023، وحقق صافي التعويضات نحو 708.6 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بـ 477.67 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023.

وأوضح الإفصاح، أنه وصل حجم القروض وتسهيلات الائتمانية لـ 7.72 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 6.99 مليار جنيه عن العام الأسبق من العام 2023.



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