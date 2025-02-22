خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض واللحوم والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، الدواجن، اللحوم، الزيت، والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

78 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

4 جنيهات لكيلو الطماطم..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت