إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض واللحوم والذهب

01:11 م السبت 22 فبراير 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، الدواجن، اللحوم، الزيت، والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

78 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

4 جنيهات لكيلو الطماطم..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)