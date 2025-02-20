قبل قرار المركزي.. تراجع سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 3 قروش و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ويترقب مجتمع المال الأعمال حسم البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع خلال 2025 اليوم الخميس.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.51 جنيه للشراء، و 50.61جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، و 50.61جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.