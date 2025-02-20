إعلان

قبل قرار المركزي.. تراجع سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

03:52 م الخميس 20 فبراير 2025

أسعار الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 3 قروش و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ويترقب مجتمع المال الأعمال حسم البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع خلال 2025 اليوم الخميس.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.51 جنيه للشراء، و 50.61جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، و 50.61جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟