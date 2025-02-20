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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025 مع بداية التعاملات

03:53 ص الخميس 20 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب تراجع من مستوياته المرتفعة بنحو 15 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4732 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4140 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3549 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2760 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1971 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 147164 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33120 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05%إلى نحو 2937 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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