خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والحديد وارتفاع الدواجن والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، الحديد، اللحوم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

74 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والعدس بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء