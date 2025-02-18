ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 30501 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.02% إلى مستوى 30436 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.