ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء
10:46 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 30501 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.02% إلى مستوى 30436 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.
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