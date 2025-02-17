البورصة تتلقى طلب الشطب الاختياري من "حديد عز " لـ 542.3 مليون سهم

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن تلقيها طلب الشطب الاختياري الموقع من الممثل القانوني لأسهم شركة حديد عز لعدد 542,354,546 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا؛ تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28\01\2025 والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووفق البيان المرسل من البورصة والمنشور على شاشات البورصة، اليوم الاثنين، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء اسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا.

وأضافت أن ذلك جاء تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري طبقًا للمادة رقم 55 من قواعد القيد والشطب و المادة رقم 74 من الإجراءات التنفيذية لها.

ويذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة حديد عز،خلال اجتماعها يوم 28 يناير 2025، وافقت على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، مع شراء أسهم المساهمين المتضررين بسعر 138.15 جنيه للسهم، كما وافقت الجمعية، على فتح حساب مؤقت تحت اسم "حساب أسهم الشطب الاختياري"، يقتصر استخدامه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج بسبب الشطب.