سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقُا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2720 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3497 جنيهًات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4080 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4663 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46630 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145019 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 233150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.56% إلى نحو 2882 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج