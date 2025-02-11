انطلاق المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي بمصر

كتبت- دينا خالد:

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالقاهرة، وتستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا " خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2024، بمشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.

وقال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الابتكار لم يعد مجرد خيار متاحا، بل هو ضرورة لضمان أنظمة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وفاعلية.

وتابع عوض، "نأمل أن نتمكن من مناقشة كيفية تحسين وصول الفئات الضعيفة إلى هذه الأنظمة، وكيفية تطوير آليات العمل لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة".

وأضاف عوض، أنه من خلال هذا التجمع الدولي نسعى إلى بناء شراكات قوية بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات، ولتطوير حلول مبتكرة تساهم في تطوير نظم الضمان الاجتماعي على مستوى عالمي.

وأوضح عوض، أن الابتكار يُعد كأداة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، وفرصة هائلة لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالحماية التأمينية والعمل علي تطوير أنظمتها، وكذلك لتبادل الخبرات بين الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية وتسليط الضوء علي أحدث الممارسات والاستفادة من التطورات الحديثة في قطاع التأمين الاجتماعي.

،واستعراض عوض، التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي وكيفية مواجهتها والتغلب عليها لضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ولتعزيز استدامة هذه الأنظمة في ظل التحديات التي يشهدها العالم .

والجدير بالذكر أن مصر تُعد عضوًا فعالاً بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا ) والتي تأسست عام ١٩٢٧ وتضم أكتر من ٣٢٠ منظمة دولية من ١٦٠ دولة، وتسعي مصر من خلال استضافة هذا الحدث إلى إثبات ريادتها في مجال الضمان الاجتماعي وتوفير الفرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.