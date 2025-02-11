حرب تجارية مشتعلة.. دول العالم ترد على رسوم ترامب الجمركية

كتبت- دينا كرم:

تتصاعد حدة الحرب التجارية مع توالي صدور ردود الفعل العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أعربت عدة دول عن رفضها لهذه الإجراءات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، وفقا لما نشرته"العربية".

ويأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية على التجارة الدولية وأرقام التضخم، مع استعداد العديد من الدول لاتخاذ تدابير مضادة لحماية اقتصاداتها.

الاتحاد الأوروبي يعد برد حازم

حذر الاتحاد الأوروبي من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في دول الاتحاد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستؤثر سلبًا على الأسواق الأوروبية وتزيد من تكاليف الاستيراد.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الرسوم "غير المبررة"، مشددة على أن بروكسل ستتخذ ردًا "حازمًا" لحماية المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.

يأتي هذا التصعيد في ظل توترات تجارية متزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يثير المخاوف بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي والاستقرار التجاري الدولي.

فرنسا تدعو لموقف أوروبي موحد رداً على ترامب

و قال وزير الصناعة الفرنسي اليوم الثلاثاء إن على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية، مشيرا إلى أن هذه التعريفات الجمركية قد تؤثر على الصناعة الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو أمس الاثنين إن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي للرد على أحدث إعلان للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

موقف موحد لألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن أوروبا سترد بشكل موحد على الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال في أول مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات المبكرة في وقت لاحق من الشهر، إن استراتيجيته للتعامل مع ترامب هي "كلمات واضحة ومحادثات ودية".

"الاتحاد الأوروبي يمكنه التحرك في غضون ساعة إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي."، وفق المستشار الألماني.

ويبدو أن الموقف الألماني لن يتغير حتى لو تبدلت القيادة في ظل الانتخابات المرتقبة، حيث قال منافسه الرئيسي، فريدريش ميرتز من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط، إن "هناك مخاوف كبيرة على هذا الجانب من المحيط الأطلسي بشأن ما هو قادم؛ لذا فمن الأهمية بمكان أن نكون متحدين قدر الإمكان على هذا الجانب من المحيط الأطلسي".

وقال إنه إذا انتُخب، فسوف يبذل قدرًا كبيرًا من الجهد لضمان هذه الوحدة الأوروبية.

كوريا الجنوبية: سنرد على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي تشيونج إن كيو، يوم الثلاثاء إن الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مارس آذار من شأنها أن تقلل الطلب الأميركي على الصلب وتآكل ربحية مصدري الصلب. لكنه قال إن الرسوم الجمركية ربما توفر فرصا للشركات الكورية لإيجاد أسواق تصدير جديدة.

ستدرس كوريا الجنوبية بنشاط ما إذا كان هناك مجال للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، حتى برغم أن ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم يوم الاثنين إلى 25% ثابتة "دون استثناءات أو إعفاءات".

وتعهد الدولة الآسيوية بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية إذا لزم الأمر.

ويقدر "سيتي بنك" أن أحدث التعريفات الجمركية الأميركية على الصلب سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاد كوريا الجنوبية بنحو 0.11% إلى 0.22% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد كوريا الجنوبية رابع أكبر بائع للصلب في الولايات المتحدة، بعد كندا والمكسيك والبرازيل العام الماضي، وفقاً لبيانات معهد الحديد والصلب الأميركي.

كندا تدرس سيناريوهات ما بعد الهدنة

وفيما علقت الولايات المتحدة العمل بالتعريفات الجمركية البالغة 25% على الواردات الكندية إلى أراضيها الأسبوع الماضي ولمدة 30 يوم بعد مكالمة بين رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد "ترودو" أن كندا تدرس الرد بحزم إذا لزم الأمر.

وقال رئيس الوزراء الكندي اليوم الثلاثاء إن كندا ستسعى لتسليط الضوء على التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم وإن رد كندا سيكون حازما وقويا إذا لزم الأمر.

وأضاف ترودو على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في باريس "الكنديون سيردون بقوة وحزم إذا لزم الأمر".

ووصف ترودو تلك الرسوم بأنها "غير مقبولة".