خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، البيض، الحديد، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب تصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

بعد قفزته عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 60 جنيها بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار اللحوم والعدس وارتفاع الجبن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)