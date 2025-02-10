غدا الثلاثاء.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي

كتبت- دينا خالد:

تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ، المقام بالقاهرة و الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متواصلة، وذلك تحت رعاية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلي 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم، بحسب بيان للهيئة القومية للتأمين اليوم الاثنين.

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلي أن المؤتمر يهدف إلي تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ويُعد المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الدول و الاطلاع على التجارب الابتكارية في أنظمة الضمان الاجتماعي ،كما يستقطب مجموعة متميزة من المتحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصانعى السياسات وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة.