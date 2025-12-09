إعلان

مبيعات محلية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية جلسة اليوم

كتب : مصراوي

03:09 م 09/12/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.05 % عند مستوي 41940 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95 %، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.89 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 21.6 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الاجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 20.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 868 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.48% عند مستوى 41963 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية EGX 30 تعاملات المستثمرين المستثمرين المصريين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة