كتبت- ميريت نادي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.05 % عند مستوي 41940 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95 %، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.89 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 21.6 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الاجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 20.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 868 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.48% عند مستوى 41963 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.