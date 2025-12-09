داليا الباز رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالتشكيل الجديد

أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضوية كلا من:

أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم: نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، ونائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة، ومساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية.

ثانيًا: السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثالثًا: أعضاء من ذوى الخبرة وهم: نهال كمال حسنين، رامى أحمد عادل محمد أبو النجا، نهى عدلي محمد عبد الرحمن، عمر محمد عبد العزيز خطاب، نيفين علي فائق صبور، محمد فريد صالح، نيفين عصام الدين حسن جامع، محمود عبده بدوي بدوي إبراهيم، وسعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي.

رابعًا: ممثل النقابة العامة للبريد.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره لمدة عام.