انخفضت أسعار البيض، والحديد، واللحوم، والفول، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

