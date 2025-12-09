أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون "بي إل سي" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية توصلها إلى اتفاق مع شركة OCI Global (بورصة يورونكست OCI OCI) بشأن الدمج المحتمل "لإنشاء منصة للبنية التحتية والاستثمار" مقرها في أبو ظبي للاستثمار في البنية التحتية عالميا.

وبحسب إفصاح الشركة اليوم، فقد وافق مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون أمس على الاندماج المحتمل، ليتم عرضه على المساهمين والحصول على موافقاتهم.

وستقوم الشركة لاحقاً بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في غضون شهر يناير 2026 موضحة أن نسبة مبادلة الأسهم هي 0.4634 سهم في أوراسكوم كونستركشون مقابل كل سهم واحد مدفوع بالكامل في OCI

,سيصبح ناصف ساويرس رئيسا لمجلس الإدارة غير التنفيذي للكيان المدمج، وفق الإفصاح.

ستصبح الشركة المندمجة باسم "أوراسكوم" متضمنة ثلاثة قطاعات هي أوراسكوم للاستثمارات وأوراسكوم للإنشاءات والبنية التحتية وأوراسكوم كابيتال.

مزايا الدمج

سينتج عن هذا الاندماج منح مساهمي شركة أوراسكوم كونستراكشون زيادة في قيمة العائد على الاستثمار من خلال بناء منصة عالمية متنوعة قوية في قطاع البنية التحتية والاستثمار

ويستند هذا إلى خبرة أوراسكوم كونستراكشون في مجال التصميم والتوريد والإنشاءات (EPC) وسجلها الكبير في تنفيذ المشروعات والاستثمارات عبر مختلف القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا وأسواق ناشئة إلى جانب قدرتها على تطوير الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والممتدة عبر ثلاث قارات.

وسيترتب على هذا الاندماج تجميع الموارد المالية للشركتين وقدراتهما التمويلية لاستثمار أكثر من مليار دولار في استثمارات مستقبلية في أصول ذات عوائد متكررة، مع الاستفادة من الخبرات الخاصة بـ الشركتين وانتشارهما العالمي.

وسيحتفظ الكيان المدمج بالمرونة اللازمة للاستثمار المباشرة والشراكة عبر حقوق الملكية والأدوات الأخرى المتاحة.

بالإضافة إلى المشاركة في العمليات والصيانة سيعمل الكيان المدمج على البحث عن فرص جديدة في مشروعات البنية التحتية والسعي لتنفيذها، إلى جانب أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الحالية، لتحقيق عوائد مع تدفقات نقدية ومصادر دخل متكررة، مع وضع قطاع البنية التحتية" بالشركة كقطاع ذي نمو مرتفع ضمن المجموعة الجديدة.