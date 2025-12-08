قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لـ "مصراوي"، إن الطلب على شراء اللحوم ارتفع بنحو 20% خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الإقبال على اللحوم عادة ما يزداد في فصل الشتاء.

وأضاف وهبة أن أسعار اللحوم مستقرة منذ عامين، مرجعًا ذلك إلى استقرار سعر الدولار وثبات أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية.

وتوقع رئيس الشعبة استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى مع زيادة الإقبال على الشراء مع اقتراب عيد الميلاد.

وأشار وهبة إلى وجود بدائل للحوم البلدي البقري، من بينها اللحوم الحية المستوردة التي تُباع بأسعار أقل.

وأضاف أن سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح بين 400 و450 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو من اللحوم الحية المستوردة بين 350 و400 جنيهًا.

وأوضح أن اللحوم السوداني والجيبوتي تُباع بنحو 320 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم المجمد الهندي أو البرازيلي بين 250 و300 جنيه.

وتابع وهبة حديثه قائلًا: " إن كل شخص يستطيع شراء النوع الذي يناسب قدرته المالية من بين الأنواع المتاحة في الأسواق".

اقرأ أيضًا:

بعد توسع البنوك المركزية في شراء الذهب.. خبراء يوضحون مصير الدولار

الغلاء يضرب موسم التخفيضات.. البلاك فرايدي "فرجة فقط"

لماذا قفزت الفضة إلى أعلى مستوياتها؟ خبراء يوضحون