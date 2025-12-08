إعلان

تابعة لأوراسكوم للتنمية توقع اتفاقا لتطوير قطعة أرض على البحر الأحمر

كتب : منال المصري

09:56 ص 08/12/2025

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر توقيع شركة مرتفعات مكادي للتنمية السياحية التابعة لها اتفاقية مع الدولة لتطوير أرض جديدة تبلغ مساحتها 1.021 مليون متر مربع ملاصقة لمشروع مكادي هايتس القائم على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت في إفصاح اليوم أنه سيتم تفعيل تلك الاتفاقية بداية من يناير 2026، وبموجبها سيتم ضم قطعة الأرض الجديدة إلى مشروع مكادي هايتس القائم ليصبح إجمالي مساحة المشروع حوالي 4.75 مليون متر مربع.

كما يشمل المخطط العام للأرض الجديدة وحدات سكنية وشققًا فندقية بالإضافة إلى مكون فندقي وتجاري. وتبلغ الحصة العينية للدولة 50% من إجمالي وحدات المشروع الجديد.

وقال إسكندر طعمة، رئيس مجلس الإدارة "تعد قطعة الأرض الجديدة إضافة استراتيجية مهمة تعزز المكانة طويلة الأجل لمشروع مكادي هايتس، وترفع من قدرته التنافسية كإحدى أبرز الوجهات الساحلية في المنطقة، وتفتح أفاقا أوسع لتطوير المشروع."

