انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

10:48 ص 08/12/2025

أسعار الأسماك اليوم

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و64 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

