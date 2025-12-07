إعلان

بعد أن سجل مستوى قياسي جديدة.. المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بختام جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:05 م 07/12/2025

البورصة المصرية

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.63% عند مستوى 41762 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد، بعد أن تخطى حاجز 41800 نقطة بداية تعاملات اليوم مسجلا مستوى قياسي جديد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.65%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 76.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 72.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.38 % عند مستوى 41499 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

