الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح "دومتى" تمهيدا لانقسامها

كتبت- دينا خالد:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة الصناعات الغذائية "دومتي"، بشأن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وكانت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، قررت تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، إلى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة).

وأوضحت الشركة في إفصاح سابق، أن التقسيم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية للشركة المنتهية في 2024.

وأضافت الهيئة، في بيان لها أرسلته للبورصة اليوم الأحد، أنها وافقت رفع رأس المال المرخص به لشركة دومتي (قاسمة) إلى 4 مليارات جنيه بدلا من 2.828 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر إلى 3.247 مليار جنيه موزعة على 324.7 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

كما وافقت الهيئة، على رفع رأس المال المرخص به لشركة منتجات ديرى الأوروبية للصناعات الغذائية إلى مليار جنيه بدلًا من 457.5 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر إلى 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بالقيمة الاسمية ذاتها.

وأكدت الهيئة أن موافقتها تقتصر على السماح بنشر تقرير الإفصاح تمهيدًا لعملية الاكتتاب، ولا تُعد اعتمادا نهائيا لإجراءات الزيادة إلا بعد استيفاء الشركة كامل المتطلبات الرقابية والتشريعية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.