انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل الأحمر والكوسة والفلفل الرومي البلدي والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض والباذنجان البلدي والخيار والفلفل الحامي البلدي والبرتقال البلدي والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و21 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 ، و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بزيادة جنيهين.