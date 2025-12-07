إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:13 ص 07/12/2025

أسعار البيض

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 149.23 جنيه، بزيادة 2.05 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 155 جنيهًا، بتراجع 83 قرشًا.

أسعار البيض سعر كرتونة البيض كرتونة البيض البلدي

