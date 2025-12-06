كتبت- آية محمد:

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد مع طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارية بالمحافظة، ومناقشة جهود تطوير البنية التحتية الرقمية، وتطوير مكاتب البريد، وتنمية القدرات الرقمية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تعزيز التنمية المجتمعية الرقمية ودعم جهود التحول الرقمي وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تفقد طلعت عدد من مواقع تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية بمدينة المنصورة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ومراجعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمني والمعايير الفنية المقررة، حيث يستهدف المشروع دعم احتياجات المواطنين المتنامية والقطاعات الخدمية والتجارية، وتمكينهم من استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة في مجالات التعليم عن بُعد، وخدمات الحكومة الإلكترونية، والبث عالي الجودة، بما يواكب رؤية الدولة للتحول الرقمي.

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى تحويل 118671 عميل في المرحلة الأولى إلى شبكة الألياف الضوئية، وإتاحة استيعاب 111773 عميل جديد للتوسعات المستقبلية خلال ذات المرحلة، وتحويل 48881 عميل إلى الألياف الضوئية في المرحلة الثانية مع إتاحة استيعاب 49516 عميل للتوسع المستقبلي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات في محافظات الجمهورية، بما يدعم بناء مجتمع رقمي متكامل ويُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما قاما بزيارة تفقدية لمقر شركة القمم (qTech) السعودية المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي، بمدينة المنصورة.

وتُعد شركة القمم (qTech) إحدى أبرز الشركات التقنية السعودية المدرجة في سوق "نمو"، وتقدم منذ أكثر من 16 عامًا حلول وخدمات التحول الرقمي لأكثر من 200 جهة حكومية داخل المملكة.

ويمثل تواجد الشركة في مصر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها للنمو، حيث تدير مقرين في القاهرة والمنصورة ويعمل بها نحو 200 متخصص مصري من المهندسين والشباب في مجالات تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات، وضمان الجودة، وتحليل الأعمال، وإدارة المنتجات الرقمية.

وتستفيد الشركة من الكفاءات المصرية عالية المهارة في تنفيذ معظم مشروعاتها التقنية، وتطوير الحلول الرقمية لعملاء الشركة بالخارج.

و استمع طلعت إلى عرض تفصيلي حول أعمال الشركة وتوسعاتها داخل مصر، والمشروعات الرقمية التي تنفذها فرق الشركة في مصر وطبيعة الحلول والخدمات التي تُقدم لعملائها في المنطقة، ودورها كشريك تقني إقليمي يقوم بتطوير مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة، وتنفيذ عمليات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية من مصر إلى مختلف الأسواق، وخاصة السوق السعودي.

وأشار طلعت إلي جهود الشركة في تعزيز تواجدها داخل المنصورة وتوسيع عملياتها وتصدير الخدمات الرقمية من مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الشركات التكنولوجية العاملة في المحافظات لتمكينها من خلق المزيد من فرص العمل وتقديم حلول رقمية عالية الجودة، وتعزيز تنافسية مصر كمركز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والخدمات القائمة عليها.