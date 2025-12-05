أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن زيادة أسعار الكهرباء في مصر ليست "هل" بل "متى".

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هناك عجزًا مزدوجًا في قطاع الكهرباء يصل إلى 300 مليار جنيه سنويًا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الوزارة المالية تدعم بـ500 مليار لكنها تحصل 175 مليار فقط، مؤكدًا أن هذه الفجوة لا يمكن سدها إلى الأبد دون رفع جزء من الأعباء على المستهلك.

وأضاف أن الغاز المصري المحلي يكلف 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، والغاز الإسرائيلي عبر الخطوط 7.5 دولار، بينما الغاز القطري المستورد يصل إلى 13-14 دولار.

وتابع أن استبدال الغاز الإسرائيلي بالقطري سيرفع متوسط التكلفة من 8 دولارات إلى أكثر من 11 دولار، مما سيضطر الدولة لرفع أسعار الكهرباء على الصناعة والمنازل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية مع إسرائيل لا تزال قائمة لأنها الأرخص اقتصاديًا.

وأكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الدين الخارجي ارتفع 8.3 مليار دولار في عام واحد ليصل إلى 161.2 مليار دولار.

وقال إن 2.9 مليار فقط بسبب فروق العملة، بينما 5.4 مليار هي اقتراض جديد فعلي، مشددًا على أن تصريح رئيس الوزراء بأن ضعف الدولار سبب الزيادة يحتاج إعادة نظر، لأن الجزء الأكبر من الزيادة هو قروض جديدة وليس فروق عملة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل الأمثل هو زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة بسرعة لتقليل التكلفة، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على الاستيراد سيجعل رفع الأسعار حتميًا في الأشهر القادمة.