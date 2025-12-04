إعلان

ارتفاع أسعار الأرز وانخفاض العدس والفول اليوم بالأسواق

كتب : آية محمد

12:34 م 04/12/2025

أسعار الأرز

ارتفعت أسعار الدواجن، والأرز، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، بينما انخفضت أسعار العدس، والفول، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.23 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.61 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.1 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 89.78 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.57 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.43 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.29 جنيه، بتراجع 7.8 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.36 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.16 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.41 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.01 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.5 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.26 جنيه، بتراجع 3.64 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.98 جنيه، بزيادة 1.68 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.73 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.03 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.52 جنيه، بتراجع 2.4 جنيه.

الأرز الفول العدس

