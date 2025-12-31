ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي،والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 8.5 جنيه و12 جنيهًا، بزيادة 3.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 15 و23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا.