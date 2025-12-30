قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي اعتمد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من رؤساء تحرير المواقع والصحف، أن اعتماد هاتين المراجعتين يؤهل مصر للاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين ضمن البرنامج، وهما المراجعتان السابعة والثامنة.

كان صندوق النقد الدولي أعلن قبل أيام اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة على مستوى الخبراء لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك تمهيدًا لاعتمادهما من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.

وفي حال اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة، ستتمكن مصر من سحب نحو 2.4 مليار دولار من قيمة القرض.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، بما في ذلك ارتفاع معدل نمو الاقتصاد، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وارتفاع احتياطي النقد الدولي، إلى جانب زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.