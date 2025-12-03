ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و7.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات، و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات، و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و27 جنيهًا.