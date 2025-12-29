واصل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعه بشكل مفاجئ بنحو 195 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 29-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وسجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم تراجعًا إجماليًا قدره 265 جنيهًا، بعدما انخفض بنحو 5 جنيهات في بداية التعاملات، ثم واصل الهبوط بواقع 65 جنيهًا خلال منتصف التعاملات، قبل أن يتراجع بنحو 195 جنيهًا إضافية بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3886 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4997 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5830 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6662 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 46640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 207188 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 333100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.33% إلى نحو 4337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.