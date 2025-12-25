إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتب : مصراوي

03:54 م 25/12/2025

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.62% عند مستوى 41253 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 60 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.21% عند مستوى 41508 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

