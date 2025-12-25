إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 ديسمبر 2025

كتب : مصراوي

03:27 م 25/12/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6847 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6798 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5948 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5098 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47586 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض