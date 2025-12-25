سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 ديسمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6847 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6798 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5948 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5098 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47586 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.