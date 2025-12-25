إعلان

أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:17 ص 25/12/2025

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.79 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و126.29 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردني: 66.55 جنيه للشراء، و67.28 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.42 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و155.09 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

