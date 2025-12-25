إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

09:54 ص 25/12/2025

أسعار مواد البناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35867.15 جنيه، بتراجع 509.53 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37085.21 جنيه، بتراجع 536.57 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4105.56 جنيه، بزيادة 20.94 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء انخفاض الحديد الأسمنت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس