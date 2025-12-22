إعلان

32000 برميل زيت يوميًا.. إنتاج قياسي لشركة عجيبة بالشراكة مع إيني

كتب : أحمد الخطيب

04:49 م 22/12/2025

حققت شركة عجيبة، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، نتائج واعدة في إنتاج البترول والغاز الطبيعي، في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الخاص بزيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.

وبلغ معدل إنتاج البترول الخام لشهر ديسمبر الجاري نحو 32000 برميل زيت يوميًا، وهو أعلى معدل إنتاج حققته الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفق بيان الوزارة، ما يعكس نجاح برامج الحفر والاستكشاف وتطبيق أحدث التقنيات، مع الاستفادة من نتائج المسح السيزمي في الصحراء الغربية، وفق بيان الوزارة.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الاستغلال الجيد للتكوينات الجيولوجية المكتشفة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج من خلال آخر بئرين نحو 12 ألف برميل مكافئ يوميًا، مع إنتاج تراكمي وصل إلى 2 مليون برميل زيت و4.8 مليار قدم مكعب من الغاز منذ بدء الإنتاج من بئر الاكتشاف Iris-1XST في أكتوبر 2024.

كما قامت الشركة بحفر 10 آبار، من بينها Arcadia 27-ST وArc 28 وIris 2 و3 و4 و5 و7 و8، إضافة إلى Iris 3-ST، مع استمرار حملة الحفر الطموحة.

وفي نفس السياق، أطلقت الشركة مبادرة لتنمية الآبار في منطقة جنوب غرب مليحة، حيث تم خلال 18 شهرًا الماضية حفر 6 آبار ضحلة ساهمت في إنتاج إجمالي يبلغ نحو 2800 برميل زيت يوميًا، بالإضافة إلى استمرار أعمال التنمية في منطقة الياسمين، حيث دخل البئر الجديد Jasmine 8-ST على الإنتاج بنهاية نوفمبر الماضي بمعدل 1000 برميل يوميًا.

