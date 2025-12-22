"طاقة الشيوخ": 60% من استهلاك الغاز في مصر مخصص لقطاع الكهرباء

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن لجنة الطاقة تمثل لجنة محورية في متابعة ملفات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، مشددًا على أهمية صياغة السياسات والمبادرات؛ بما يلبي احتياجات المواطنين دون الإضرار بمصالح الدولة.

وأضاف كمال، خلال حوار له مع برنامج "حوار الأسبوع" على قناة CNBC عربية، أن خبرته في الجهاز التنفيذي تمنحه فهمًا دقيقًا للضغوط اليومية التي تواجه المسؤولين التنفيذيين، مؤكدًا أن التعاون بين التشريع والتنفيذ ضروري لتجاوز المعوقات وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وأوضح كمال، في ما يتعلق بقطاع الكهرباء، أن اللجنة قدمت خطة شاملة لوزارة الكهرباء تتضمن الاستراتيجيات المطلوبة في مجالات البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، مع التركيز على دراسة المعوقات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ إلى التحديات الخاصة بالمواد الخام اللازمة لتوليد الكهرباء؛ مثل: الغاز والبترول، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتنوع مصادر الطاقة، تشمل مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى استغلال الغاز بطريقة تحقق أقصى قيمة مضافة.

وأضاف كمال أن نحو 60% من استهلاك الغاز في مصر مخصص لقطاع الكهرباء، مشددًا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة بما يتوافق مع المزيج العالمي للطاقة الذي يشمل الفحم والبترول والطاقة النووية والمتجددة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ أيضًا أهمية الترشيد الطوعي للاستهلاك، واستخدام العدادات الذكية لمراقبة الكهرباء والماء والغاز، موضحًا أن هذه العدادات تستطيع فصل الأحمال الزائدة على مستوى الشقة دون التأثير على باقي المنطقة؛ ما يُسهم في تقليل الهدر وتحقيق كفاءة أكبر.

وشدد كمال على أن التوازن بين تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك يمثل خطوة أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان الاستدامة في قطاع الطاقة المصري.

اقرأ أيضًا:

برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق