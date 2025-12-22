ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-12-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والبرتقال البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 جنيه و10 جنيهات، بزيادة 3.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 و30 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و32 جنيهًا.