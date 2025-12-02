ارتفعت أسعار الطماطم، والليمون البلدي،والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي،والفلفل الرومي، والخيار الصوب، والكانتلوب بينما استقرت أسعارالبطاطس، والبصل الأحمر، والفلفل الحامي البلدي، والخيار والبرتقال البلدي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيهًا، بزيادة 50 قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات، و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات، و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات، و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 جنيهًا، و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات، و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات، و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و27 جنيهًا، بزيادة جنيهين.