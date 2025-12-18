ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و32 جنيهًا، بزيادة جنيهين.